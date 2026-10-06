Prezydent Karol Nawrocki postanowił z dniem 10 października mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – poinformował we wtorek (6 października) szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

We wpisie na X szef BBN podał, że ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w niedzielę 11 listopada, podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!

– napisał Grodecki.

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk wynosi 3 lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.

Generał Wiesław Kukuła objął funkcję Szefa Sztabu Generalnego WP 10 października 2023 roku.