Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0:1 (0:0) w meczu 4. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Zenicy. Biało-czerwoni pozostali na trzecim miejscu w swojej grupie drugiej dywizji.

Trener Jan Urban nie zaskoczył wyborem podstawowego składu. W zdecydowanej większości postawił na piłkarzy, którzy w miniony piątek pokonali w Warszawie Rumunię aż 6:0.

Zmiana tylko w ataku

Zmiana była tylko jedna, ale wymuszona i spodziewana. Pauzującego za kartki Roberta Lewandowskiego, który po meczu z Rumunami opuścił zgrupowanie reprezentacji, zastąpił Mateusz Żukowski. Niespełna 25-letni napastnik drugoligowego niemieckiego Magdeburga mógł nawet wczuć się w rolę Lewandowskiego, ponieważ zagrał z jego „dziewiątką” na koszulce. Zadanie okazało się jednak bardzo trudne…

Pełniący pod nieobecność 38-letniego napastnika funkcję kapitana Piotr Zieliński wystąpił w drużynie narodowej po raz 113.

Przez większą część pierwszej połowy gra była dość wyrównana. W 23. minucie Marcin Bułka popisał się znakomitą, instynktowną obroną po… próbie interwencji Jakuba Kiwiora. Było naprawdę blisko samobójczego gola.

Najlepszy moment kadry tuż przed przerwą

Podopieczni Urbana stworzyli najlepsze okazje tuż przed przerwą. W 43. minucie po kontrataku mocnym strzałem popisał się zbierający dobre recenzje za całe zgrupowanie Wiktor Nowak, ale golkiper gospodarzy Martin Zlomislić odbił piłkę. Dwie minuty później po ofiarnym podaniu leżącego na murawie Karola Świderskiego świetną sytuację miał Sebastian Szymański – jego strzał sprzed linii bramkowej obronili… obrońcy rywali.

Na początku drugiej połowy doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji. Bośniacy strzelili gola, ale sędzia nie uznał trafienia Harisa Tabakovicia z powodu pozycji spalonej innego z graczy gospodarzy, również skaczącego do dośrodkowanej piłki.

Później dość długo działo się niewiele ciekawego. Aż do 70. minuty, gdy na mocny strzał z dystansu zdecydował się Przemysław Frankowski.

W 77. min VAR sprawdzał potencjalny rzut karny dla Bośniaków po kopnięciu jednego z piłkarzy tej drużyny w polu karnym, ale ostatecznie okazało się, że wcześniej był spalony.

Faul Bednarka i karny

Co się jednak odwlecze… Kilka minut później, po faulu Jana Bednarka, który przytrzymywał rywala, sędzia (po interwencji VAR) podyktował „jedenastkę” dla gospodarzy, wykorzystaną przez Ivana Basicia.

Do końca wynik już się nie zmienił. Polscy piłkarze nie byli w stanie stworzyć choćby jednej groźnej sytuacji, a zadowoleni z korzystnego wyniku Bośniacy kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.

Po czterech kolejkach biało-czerwoni mają tylko cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja – 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną – 8. Oba te zespoły pozostają niepokonane w obecnej edycji LN. Rumunia nie zdobyła dotychczas punktu.

W listopadzie, na zakończenie fazy grupowej, Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami.

Bośnia i Hercegowina – Polska 1:0 (0:0).

Bramka: Ivan Basić (84-karny).

Żółte kartki: Bośnia i Hercegowina – Armin Gigović, Ermedin Demirović, Nikola Katić; Polska – Nicola Zalewski, Jan Bednarek, Norbert Wojtuszek.

Sędzia: Jeremie Pignard (Francja). Widzów ok. 12 tys.

Bośnia i Hercegowina: Martin Zlomislić – Nikola Katić, Zinedin Smaljović (63. Esmir Bajraktarević), Tarik Muharemović, Sead Kolasinac – Amar Memić, Ermin Mahmić (63. Benjamin Tahirović), Ivan Basić – Ermedin Demirović (78. Jovo Lukić), Haris Tabaković (78. Samed Bażdar), Armin Gigović (89. Stjepan Radeljić).

Polska Marcin Bułka – Matty Cash (63. Norbert Wojtuszek), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski – Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak (89. Kacper Urbański), Nicola Zalewski – Karol Świderski (63. Marcel Reguła), Mateusz Żukowski (89. Oskar Pietuszewski).

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Urban: zasłużyliśmy na lepszy wynik

Zasłużyliśmy na lepszy wynik – powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0:1 wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.

O wyniku zadecydował rzut karny, który w 84. minucie wykorzystał Ivan Basić. Francuski arbiter Jeremie Pignard uznał, że Jan Bednarek faulował Jovo Lukicia.

Urban nie zgodził się z decyzją sędziego i zauważył, że bośniacki napastnik nie protestował, bo piłka do niego nie dochodziła i że takich przewinień często nie odgwizduje się nawet na środku boiska.

Nie wiem, czy był to indywidualny błąd (Jana Bednarka), chyba że sędziego (…). Nie rozumiem tej decyzji

– powiedział Urban w rozmowie z TVP.

Selekcjoner reprezentacji Polski spodziewał się właśnie takiego „intensywnego meczu”.

To był mecz na 1:0. Kto strzeli, wygrywa. Natomiast nie w ten sposób

– dodał, nawiązując jeszcze raz do rzutu karnego, który zadecydował o wyniku.

Urban zapewnił, że „będzie spać spokojnie”, ale uchylił się od podsumowania czterech rozegranych w krótkim czasie meczów Ligi Narodów. Polacy zdobyli w nich cztery punkty – za zwycięstwo nad Rumunią 6:0 i remis z Bośnią i Hercegowiną 0:0 w Warszawie. Ponieśli też dwie wyjazdowe porażki – ze Szwecją 1:3 oraz w rewanżu z Bośnią 0:1.

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Trener Bośni i Hercegowiny: będziemy walczyć o pierwsze miejsce w grupie

Będziemy walczyć o pierwsze miejsce w grupie – powiedział po wygranym 1:0 meczu swojej drużyny z piłkarską reprezentacją Polski selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny Sergej Barbarez.

Otrzymaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. Ich determinacja była fantastyczna. Nie poddawali się, widać, że są głodni gry, niczym dzieci. Nawet gdy ich strofuję, potem ich przytulam

– powiedział Barbarez o bośniackich piłkarzach.

Po porażce w Zenicy 0:1 w meczu 4. kolejki Polacy pozostali na trzecim miejscu w swojej grupie drugiej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów.

Trener gospodarzy skomentował również indywidualne występy zawodników.

Nie lubię wyróżniać poszczególnych graczy. Powiedziałem Esmirowi (Bajraktareviciowi), że wszedł na jeszcze wyższy poziom. Jednak patrząc na te cztery mecze, to Armin Gigović okazał się naszym odkryciem. Grał fantastycznie i wykonał ogromną pracę biegową, nawet wtedy, gdy występował na lewym skrzydle

– podsumował Barbarez.

Selekcjoner dodał, że jest dumny z odbudowania reprezentacji.

Będziemy też walczyć o pierwsze miejsce

– zadeklarował.

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Piłkarska LN — Zieliński zagrał po raz 113. w reprezentacji, Bednarek – 79.

Piotr Zieliński w meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną (0:1) w Zenicy rozegrał 113. spotkanie w piłkarskiej reprezentacji Polski. Rekordzista pod tym względem Robert Lewandowski (170) pauzował z powodu żółtych kartek.

Natomiast dla Jana Bednarka był to 79. występ.

Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji Polski:

Robert Lewandowski – 170A – 92 gole

Piotr Zieliński – 113A – 18

Jakub Błaszczykowski – 109A – 21

Kamil Glik – 103A – 6

Michał Żewłakow – 102A – 3

Kamil Grosicki – 101A – 17

Grzegorz Lato – 100A – 45; 4 mecze nieoficjalne – 0

Grzegorz Krychowiak – 100A – 5

Kazimierz Deyna – 97A – 41; 6no – 4

Jacek Bąk – 96A – 3

Jacek Krzynówek – 96A – 15

Władysław Żmuda – 91A – 2; 2no – 0

Wojciech Szczęsny 84A – 0

Antoni Szymanowski – 82A – 1; 6no – 0

Zbigniew Boniek – 80A – 24

Jan Bednarek – 79A – 2

Włodzimierz Lubański – 75A – 48; 6no – 4

Tomasz Wałdoch – 74A – 2; 1no – 0

Arkadiusz Milik – 73A – 17

Maciej Żurawski – 72A – 17

Piotr Świerczewski – 70A – 1