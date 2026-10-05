Mundury taktyczne nowego wzoru dla żołnierzy Wojska Polskiego zostały zaprezentowane w poniedziałek w dowództwie 1 Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. – W przyszłym roku wydamy nie mniej niż miliard na nowe mundury – zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Żołnierz Wojska Polskiego jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo, przygotowanie i komfort służby. Dlatego po kilkunastu miesiącach prac ogłaszamy zmianę rewolucyjną dla Wojska Polskiego

– mówił Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji nowego wzoru munduru w wersji taktycznej z kamuflażem KO3„Ryś”.

Przypomniał, że obecny wzór – „Pantera” – ma już 33 lata.

Wojsko Polskie z nowym mundurem

Prezentacja nowego munduru taktycznego Wojska Polskiego odbyła się w poniedziałek na terenie ciechanowskiego dowództwa 1 Dywizji Piechoty Legionów. Omawiając wdrażany wzór szef MON zaznaczył, że według badań, nowy kamuflaż sprawia, iż żołnierze są dużo mniej widoczni w terenie zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jest on dużo bardziej komfortowy dla każdego żołnierza, dostosowany do potrzeb kobiet i mężczyzn

– dodał.

Kosiniak-Kamysz pierwszy taki nowy mundur wręczył Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławowi Kukule. Podkreślił też, że mundur został zaprojektowany w Polsce, sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100 proc. produkowany w naszym kraju.

Teraz przed nami wielki proces wdrażania nowego munduru w nowym kamuflażu

– podkreślił szef MON.

Jak dodał, będzie się to odbywać etapowo, po kolei. Zaznaczył, że już w tym roku 7,5 tys., może nawet więcej będzie dostarczonych dla potrzeb żołnierzy.

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Według ministra obrony, koszt jednego nowego munduru taktycznego w nowym wzorze to ok. 1000 zł. Jak zapowiedział, w przyszłym roku resort obrony wyda nie mniej niż miliard zł na wyposażenie żołnierzy w nowe mundury.

Będziemy w to inwestować, bo ich bezpieczeństwo, zdolność do ukrycia, komfort służby są dla nas absolutnie najważniejsze

– dodał Kosiniak-Kamysz.

Lepsza zdolność maskowania

Przedstawiciele wojska prezentujący nowe mundury zwracali uwagę, że zapewniają one ok. 30 proc. lepszą zdolność maskowania niż dotychczasowe; stworzone są też z nowego materiału o 30 proc. większej odporności na rozdzieranie i 7 razy większej odporności na ścieranie. Mają także cechować się lepszą trwałością kolorów kamuflażu i większą elastycznością, zapewniającą komfort żołnierzom.

Mundury zostały zaprojektowane w wersji męskiej i damskiej, a ich wzory zostały po raz pierwszy opatentowane i zastrzeżone na terenie Polski i Unii Europejskiej.

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Minister obrony narodowej zwrócił uwagę, że decyzja o wprowadzeniu nowego wzoru munduru taktycznego w nowym kamuflażu z nowego materiału „to nie jest decyzja polityczna, to jest decyzja ekspertów”. Dodał, że mundur był testowany przez kilkanaście miesięcy, zarówno przez służących w wojsku mężczyzn, jak i kobiety.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że testy przeprowadziło 500 żołnierzy w ponad 30 różnych jednostkach Wojska Polskiego w każdych warunkach, w tym także polowych.

Do końca 2028 r. każdy żołnierz otrzyma już nowy mundur

– zapewnił.

Mundury w wersji damskiej

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że dla niej osobiście najważniejsze jest to, że wreszcie stworzony został wzór munduru specjalnie dla kobiet.

Po raz pierwszy w historii polskiego wojska kobiety żołnierze nie będą musiały wybierać to, co im pasuje rozmiarowo z mundurów męskich, tylko mają dla siebie dedykowany mundur

– podkreśliła.

Wspomniała, że trwają już testy także kamizelek kuloodpornych przeznaczonych dla kobiet.

Sobkowiak-Czarnecka przypomniała, że obecnie odsetek kobiet służących w Wojsku Polskim to 16 proc. żołnierzy, a w Wojskach Obrony Terytorialnej to ponad 20 proc.

Nie pozwolę nikomu obrażać i próbować zbijać kapitał polityczny na tym, że próbuje się dyskredytować kobiety w mundurach

– oświadczyła.

Dodała, że kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego są tak samo ważne i potrzebne, jak mężczyźni.

W tym kontekście wiceszefowa MON zapowiedziała także, że wkrótce ruszy program „Kobiety na strzelnice”.

Będę pojawiać się w całej Polsce i zapraszać kobiety do tego, żeby ćwiczyły razem ze mną

– zadeklarowała.

Podkreśliła, że na ćwiczeniach „wGotowości” dominują kobiety.

Bzdurą jest, że kobiety nie chcą brać bezpieczeństwa w swoje ręce. I mam nadzieję, że już żaden polityk nie będzie próbował tego podważać

– powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Gen. Kukuła podczas konferencji prasowej po prezentacji umundurowania poinformował, że proces wdrażania nowego kamuflażu rozpocznie się jeszcze w 2026 r. i zacznie się od jednostek Tieru 1, a „później przyjdzie czas na wojska specjalne”.

To jest najlepszy moment, w którym mogliśmy zdecydować się na wdrożenie nowego kamuflażu, wielośrodowiskowego kamuflażu nowej generacji, który na nowo pozwala nam stanąć do wyścigu, pozwala nam w swej istocie doprowadzić do tego, że przełoży się to na diametralną i radykalną poprawę bezpieczeństwa naszych żołnierzy

— powiedział szef SG WP.

Jak poinformował MON, prace projektowe na nowym mundurem taktycznym, który w poniedziałek (5 października) zaprezentowano w Ciechanowie, prowadzono m.in. w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej w Łodzi. Istotnym elementem zmian jest nowy nadruk maskujący. Tworzy go układ nieregularnych plam w pięciu barwach, których zróżnicowana wielkość ma odpowiadać charakterystycznym kolorom i cieniom występującym w naturalnym środowisku. Rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zwiększeniu skuteczności maskowania żołnierza zarówno w terenie leśnym, jak i zabudowanym.