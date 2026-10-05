5 medali w tym 2 złote zdobyli wioślarze AZS AWF Gorzów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski.

Po mistrzowskie tytuły sięgnęli Karol Żywno i czwórka podwójna juniorek. Trener Piotr Basta ocenia, że to bardzo dobre zakończenie sezonu: