5 medali w tym 2 złote zdobyli wioślarze AZS AWF Gorzów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski.
Po mistrzowskie tytuły sięgnęli Karol Żywno i czwórka podwójna juniorek. Trener Piotr Basta ocenia, że to bardzo dobre zakończenie sezonu:
5 medali w tym 2 złote zdobyli wioślarze AZS AWF Gorzów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski.
Po mistrzowskie tytuły sięgnęli Karol Żywno i czwórka podwójna juniorek. Trener Piotr Basta ocenia, że to bardzo dobre zakończenie sezonu:
Co zrobić, gdy zabraknie prądu, wody lub łączności? Gdzie szukać schronienia? Jak powinien zachować się mieszkaniec w pierwszych godzinach poważnego...
W poniedziałek rano (5 października) na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu, rozpoczęło się unieszkodliwianie min morskich...
Zapraszamy do "Kapsuły dźwięku"??????. To podcast, w którym Konrad Stanglewicz i Michał Szczęch zaglądają do archiwum Radia Zachód i dyskutują...
Ziołowe opowieści, zapach tradycji i sekrety domowej spiżarni! W sołectwach naszego regionu trwa wyjątkowy cykl międzypokoleniowych warsztatów pod hasłem „Ziołowe...
W poniedziałek (5 października), podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98...
" Proponowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga poprawek" - mówią jednogłośnie zielonogórscy radni Koalicji Obywatelskiej oraz przedstawiciele...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra