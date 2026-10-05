Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek (5 października) mediom, że może dojść do otwarcia amerykańskiej bazy w Polsce. Przekazał, że rozważy też utworzenie bazy na Litwie.

Prezydent, pytany przez reportera TVN, co dalej z bazą USA w Polsce, odpowiedział: – Może do tego dojść. – Bardzo tego chcą – dodał.

Dopytywany, czy on też tego chce, odpowiedział: – Oni chcą tego, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak — podkreślił Trump przed Białym Domem.

Prezydent odpowiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie.

To moi przyjaciele. To wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu

– powiedział Trump przed wylotem do Nebraski, pytany o taką możliwość.