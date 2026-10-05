W Świnoujściu zakończono akcję neutralizacji dwóch min morskich z czasów II WŚ. Obiekty znalezione w miejscu budowy falochronu zawierały w sobie ponad tonę ładunku wybuchowego. Akcja neutralizacji kolejnych min będzie kontynuowana we wtorek (6 września).

Dzisiaj przeprowadzaliśmy operację neutralizacji dwóch min lotniczych typu Mark VI, które łącznie zawierały w sobie ponad tonę materiału wybuchowego. Zostały one skutecznie zneutralizowane poprzez metodę deflagracji. Całkowicie zniwelowaliśmy wpływ potencjalnego wybuchu na środowisko, przyrodę, czy infrastrukturę, która znajdowała się w okolicy

– przekazał PAP oficer prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski.

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Działania nurków minerów w Świnoujściu rozpoczęły się w poniedziałek o godz. 8. Akcja neutralizowania łącznie pięciu lotniczych min morskich zaplanowana jest w dn. 5-8 października. W poniedziałek unieszkodliwiono dwa ładunki.

Operacja przebiegła sprawnie. Nie było żadnych zakłóceń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jutro będziemy kontynuować swoje zadania

– dodał.

Na czas neutralizacji na wodzie i lądzie wyznaczone były strefy bezpieczeństwa. Obowiązywał zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku plaży, od Ahlbeck (Niemcy) do Międzyzdrojów. Plaże były otwarte dla spacerowiczów. Jednostki pływające, m.in. promy kursujące do i ze Świnoujścia, nie mogły zbliżać się do miejsca neutralizacji niewybuchów na odległość mniejszą niż 821 m.

Nabrzeża i plaże, łącznie ok. 16 km wybrzeża, zabezpieczali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej itd. W akcji zabezpieczenia wybrzeża brały udział także dwaj eksperci niemieccy, z Krajowego Urzędu ds. Zadań Centralnych i Techniki Policji, Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Meklemburgii Pomorza Przedniego.

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O niewybuchach, których łączna masa to prawie 3500 kg, poinformowały w piątek 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Urząd Morski w Szczecinie. Brytyjskie lotnicze miny morskie z czasów II wojny światowej wykryto podczas sprawdzania dna w miejscu budowy falochronu nowego portu zewnętrznego.

Znalezione w Bałtyku, przy porcie w Świnoujściu, miny lotnicze typu Mark IV, V, VI, zrzucane były z samolotów w celu zaminowania strategicznej części akwenu.

W Świnoujściu, w pobliżu gazoportu, budowany ma być tzw. port zewnętrzny z terminalem kontenerowym. Wykonany zostanie także nowy tor podejściowy o długości 70 km, który umożliwi żeglugę statków o zanurzeniu do 15 m.

Wojsko rozpoczęło neutralizację niewybuchów w miejscu budowy falochronu

W poniedziałek rano (5 października) na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu, rozpoczęło się unieszkodliwianie min morskich z czasów II WŚ, znalezionych w miejscu budowy falochronu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży.

Działania nurków minerów i innych specjalistów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu zaplanowano na cztery dni – od 5 do 8 października. Na wodzie i lądzie wyznaczono strefy bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku plaży, od Ahlbeck (Niemcy) do Międzyzdrojów. Jednostki pływające nie mogą zbliżyć się do miejsca neutralizacji niewybuchów na odległość mniejszą niż 821 m.

Neutralizacja pierwszego ładunku rozpocznie się ok. godz. 9 – 9.30. W działaniach uczestniczy kilkudziesięciu marynarzy. Główny ciężar prac spoczywa na grupie nurków minerów

– przekazał PAP oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski.

Zgodnie z zapowiedziami, wojsko rozpoczęło działania na Bałtyku w poniedziałek rano. Przed godz. 8 okręty 8 FOW wyszły w morze. Nabrzeża i plaże, łącznie ok. 16 km wybrzeża, zabezpieczają funkcjonariusze Policji.

O niewybuchach, których łączna masa to prawie 3500 kg, poinformowały w piątek 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Urząd Morski w Szczecinie. Brytyjskie lotnicze miny morskie, z czasów II wojny światowej, wykryto podczas sprawdzania dna w miejscu budowy falochronu nowego portu zewnętrznego.

Zawierają od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Łącznie pięć obiektów posiada ładunek wybuchowy o ekwiwalencie TNT ok. 2500 kg

– poinformował kmdr. ppor. Lewandowski.

Wyjaśnił, że miny znajdują się na głębokości ok. 10 m, w odległości ok. 1 km od Terminala LNG w Świnoujściu.

Niewybuchy będą neutralizowane techniką deflagracji, czyli wypalania ładunku wybuchowego, bez gwałtownej eksplozji. Ta metoda nie powoduje szkód w środowisku. Zadanie wykonają nurkowie minerzy z 12. Dywizjony Trałowców.

Znalezione w Bałtyku, przy porcie w Świnoujściu, miny lotnicze typu Mark IV, V, VI, zrzucane były z samolotów w celu zaminowania strategicznej części akwenu.

Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym regionie

– podkreślił kmdr. ppor. Lewandowski.

W Świnoujściu, w pobliżu gazoportu, budowany ma być tzw. port zewnętrzny, z terminalem kontenerowym. Wykonany zostanie także nowy tor podejściowy, o długości 70 km, który umożliwi żeglugę statków o zanurzeniu do 15 m.

Jak poinformował szczeciński Urząd Morski, strefa bezpieczeństwa ruchu statków to 821 m od miejsca neutralizacji. Obowiązuje też zakaz prowadzenia „prac podwodnych i nurkowych” w świnoujskim porcie.

Strefa bezpieczeństwa obejmuje odcinek linii brzegowej Ahlbeck – Świnoujście – Międzyzdroje, do 8,8 km w głąb morza.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że w działaniach związanych z neutralizacją min morskich wezmą udział przedstawiciele kilku służb: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mieszkańcy i turyści przebywający na wybrzeżu, w Świnoujściu i powiecie kamieńskim, otrzymali w poniedziałek rano alerty RCB na telefony.