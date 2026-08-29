Uruchomiono stronę rządową, która umożliwia sprawdzenie, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas ataku hakerskiego na serwis MyDr. Według informacji Ministerstwa Cyfryzacji, hakerzy wykradli dane dziewiętnastu milionów Polaków.

Teraz na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w cyberataku wykradziono także nasze dane. By to sprawdzić, należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez mObywatela, Profil Zaufany czy eDowód, a potem w wyszukiwarce podać odpowiednie dane, umożliwiające identyfikację użytkownika.

J

ak podano wcześniej w komunikacie, hakerom udało się uzyskać dostęp jedynie do wewnętrznych, historycznych zasobów firmy firmy MyDr, obejmujących okres do kwietnia 2024 roku. Hakerzy nie włamali się do centralnych, państwowych systemów e-zdrowia, ale mogli przejąć wrażliwe dane osobowe, między innymi numery PESEL pacjentów, historię wizyt lekarskich czy informacje o przepisanych i przyjmowanych lekach.

Firma MyDr jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą dwunastu tysięcy podmiotów medycznych, zarówno prywatnych, jak i państwowych.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane medyczne. W najbliższym czasie resort ma przedstawić propozycję nowych regulacji w tej sprawie.