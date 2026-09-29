W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. W poniedziałek (28 września) na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną.

Alert RCB wysłano we wtorek (29 września) do odbiorców w powiecie słupskim.

Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka

– przekazano w komunikacie.

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!?Uwaga! Alert RCB!? "Komunikat: Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj sie do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka" Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu słupskiego (woj.pomorskie). pic.twitter.com/35w0h2rlfJ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 29, 2026

W poniedziałek usteckie plaże decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zostały zamknięte do czasu usunięcia z nich substancji ropopochodnej, którą wyrzucił Bałtyk na odcinku plaż od Rowów w województwie pomorskim do Rusinowa na Pomorzu Zachodnim.