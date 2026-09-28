Szef największej polskiej spółki paliwowej podtrzymuje opinię, że szansą na niższe ceny benzyny jest uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rozwiązania ustawowe. Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 złotych i 20 groszy.

Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że bez pokoju między innymi na Bliskim Wschodzie, trudno będzie ulżyć kierowcom:

Fąfara dodał, że ceny można obniżyć dzięki rozwiązaniom ustawowym:

Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca Donaldowi Tuskowi, że „z kierowców zrobił zakładników”.