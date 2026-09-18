Sejm w piątek (18 września) uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej”. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Sejm przegłosował poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek byłby naliczany od marca 2026 r. do marca 2027 r. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałaby do końca grudnia 2026 r.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Ustawa przewiduje zmianę definicji papierosów elektronicznych i wprowadzenie nowych kategorii wyrobów, w tym wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady oraz pozostałych papierosów elektronicznych. Jednocześnie wkłady do urządzeń wielorazowych mają zostać wyłączone z akcyzy.

Nowe przepisy zakładają podniesienie akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz zestawy części do tych urządzeń z 40 zł do 50 zł za sztukę. Taka sama, 50-złotowa dopłata ma być doliczana do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym.

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosnąć ma również stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr.

Ministerstwo Finansów szacuje, że proponowane zmiany zwiększą dochody sektora finansów publicznych o około 435 mln zł rocznie, a w pierwszym roku obowiązywania przyniosą dodatkowo 29 mln zł wpływów.

Według resortu finansów nowe rozwiązania mają zapewnić jednakowe obciążenie akcyzą wszystkich papierosów elektronicznych, niezależnie od stosowanej technologii, ograniczyć możliwości omijania przepisów oraz zmniejszyć dostępność cenową tych wyrobów, zwłaszcza dla młodych użytkowników.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że większość nowych regulacji będzie stosowana po upływie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie, aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych obowiązków rejestracyjnych i banderolowych.