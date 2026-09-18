Na stacjach historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Został pobity między innymi rekord cen benzyny eurosuper 95. Diesel w tym roku po raz trzeci przekracza historyczny poziom.

Tym razem średnia cena tego paliwa w kraju to 9 złotych za litr. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba płacić średnio 7 złotych 97 groszy.

Urszula Cieślak z łódzkiego Reflexu powiedziała, to odpowiedź na to co się dzieje na międzynarodowych rynkach ropy naftowej i paliw.

Urszula Cieślak powiedziała, że koniec tygodnia przynosi lekkie uspokojenie na rynku ropy naftowej, choć trudno mówić o zdecydowanej poprawie nastrojów.

Ceny paliw na stacjach na razie pozostają wysokie.