Na stacjach historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Został pobity między innymi rekord cen benzyny eurosuper 95. Diesel w tym roku po raz trzeci przekracza historyczny poziom.
Tym razem średnia cena tego paliwa w kraju to 9 złotych za litr. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba płacić średnio 7 złotych 97 groszy.
Urszula Cieślak z łódzkiego Reflexu powiedziała, to odpowiedź na to co się dzieje na międzynarodowych rynkach ropy naftowej i paliw.
Urszula Cieślak powiedziała, że koniec tygodnia przynosi lekkie uspokojenie na rynku ropy naftowej, choć trudno mówić o zdecydowanej poprawie nastrojów.
Ceny paliw na stacjach na razie pozostają wysokie.
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