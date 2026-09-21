Orlen i ukraiński Naftogaz chcą rozszerzyć współpracę. Chodzi między innymi o większe dostawy gazu skroplonego dla Ukrainy. Spółki podpisały dwa memoranda w tej sprawie.

Analityk z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego Wojciech Jakóbik uważa, że obie firmy badają ile dostaw gazu będą potrzebowały dla władz w Kijowie w zbliżającym się sezonie grzewczym:

Według strony ukraińskiej Orlen ma m.in. dostarczyć Ukrnafcie, należącej do Naftogazu, produkty paliwowe o wartości do 500 milionów dolarów. Strona polska nie chciała się wypowiadać na temat konkretnych kwot.

Dotychczasowa współpraca obu firm obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG oraz rozwój współpracy handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.