W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w żarskim muzeum zorganizowano pokazy dawnego rzemiosła, zawody łucznicze czy konkurs na najlepszy strój sprzed kilkunastu wieków. Organizatorzy przygotowali także prelekcje.

Przy Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego na dwa dni stanęła średniowieczna wioska. Jak zaznacza organizator wydarzenia Rafał Szymczak, jest to nawiązanie do dawnej wsi okolnicowej, która dała początek miastu. – To prawdziwa podróż w czasie, bo będzie można lepić garnki czy wybijać monety – dodaje dyrektor muzeum:

Sami uczestnicy spotkania podkreślają, że to ciekawa forma poznawania historii. – Oprócz pokazów wiele wyjaśniają także osoby opowiadające choćby o dawnym rzemieślnictwie. Świetny pomysł na naukę – zaznaczają odwiedzający muzeum:

– Dziś można również wykonać własnoręcznie biżuterię i inne elementy dawnych zdobień garderoby – mówi kustosz Katarzyna Krasowska:

Placówka zaprasza także na sobotnie warsztaty oraz popołudniowy spacer szlakiem miejskich zabytków.