– Opinia Książula jest dla nas krzywdząca – mówią ambasadorzy Lubuskich Produktów Regionalnych. Chodzi o film zamieszczony w sieci przez popularnego twórcę internetowego, na którym krytykował on posiłki wydawane podczas Winobrania.

Zdaniem lokalnych producentów, Dni Zielonej Góry powinny być utożsamiane z lokalnymi wyrobami i pracą winiarzy.

Łukasz Porycki, członek zarządu województwa lubuskiego podkreśla, że Winobranie to wizytówka naszego regionu i musi prezentować odpowiednią jakość:

– Przygotowaliśmy postulaty, które naszym zdaniem ulepszą Winobranie – mówi Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze:

Arkadiusz Dąbrowski zapowiada częstsze kontrole jakości, przeprowadzane podczas Winobrania:

– Nie chcemy być kojarzeni ze spaloną zapiekanką. Mamy wiele rzeczy, którymi powinniśmy się chwalić – mówi Magdalena Dec, przewodnicząca Rady Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego:

Film Książula został opublikowany 21 września. Aktualnie ma prawie 3 miliony wyświetleń.