Gościem Patryka Małyszki jest Agata Zawadzka, nauczycielka języka migowego:
Gościem Patryka Małyszki jest Agata Zawadzka, nauczycielka języka migowego:
W czwartek przed południem (24 września) na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem czterech mężczyzn i...
Przy Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego od jutra można będzie się poczuć jak w czasach wieków średnich. Przy placówce powstanie średniowieczna wioska....
Już dziś rozpocznie się jubileuszowa 40. edycja Bachanaliów Fantastycznych, organizowanych przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Wydarzenie dla fanatyków fantastyki...
W ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej gmina Brzeźnica kupuje kolejny sprzęt, który wykorzysta na wypadek ewentualnych sytuacji...
W ciągu drogi powiatowej 1094F w Olbrachtowie w gminie Żary w kierunki Miłowic powstaje 1,5 kilometra nowego chodnika dla pieszych....
W niedzielę tenisiści stołowi Kłodawki Gorzów rozpoczynają drugoligowy sezon od wyjazdowego spotkania z KTS Wolbromek. W zespole obok Miroslava Horejsiego...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra