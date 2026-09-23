Coraz więcej zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych w Zielonej Górze. Od początku roku zielonogórscy policjanci odnotowali już 19 takich przypadków. W 13 z nich sprawcami byli kierujący hulajnogami.

Do kolejnego zdarzenia doszło wczoraj (22.09) na Osiedlu Pomorskim. 13-latek jadący hulajnogą elektryczną nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. Chłopiec miał kask i wymagane uprawnienia. Po zderzeniu został przewieziony do szpitala na badania.

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. Od 3 czerwca osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową albo odpowiednie prawo jazdy.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że przy zmianie kierunku jazdy, wjeździe na jezdnię czy przejeżdżaniu przez drogę trzeba przestrzegać przepisów i ustępować pierwszeństwa. W przypadku zdarzenia użytkownik hulajnogi, jako niechroniony uczestnik ruchu, jest szczególnie narażony na poważne obrażenia.