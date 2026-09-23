Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii – powiedział w środę (23 września) sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku.

Myślę, że obie strony wyraziły zainteresowanie pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii

– przekazał mediom szef amerykańskiej dyplomacji na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jest to coś, co może się wydarzyć (…) To nie skończy wojny, ale myślę, że pod pewnymi względami może potencjalnie złagodzić część globalnych napięć i presji odczuwanych w związku z wojną. Dlatego zawsze jesteśmy otwarci na rozważenie takiej możliwości

– dodał Rubio.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po spotkaniu z przywódcą USA Donaldem Trumpem, że Kijów jest gotowy na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej.

W rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z Ławrowem Rubio zaznaczył, że Rosja i Ukraina zidentyfikowały energetykę jako strategiczne cele swoich działań wojennych.

W przypadku ropy i gazu ma to wpływ na cały świat, a w przypadku Ukrainy ma bardzo realny i natychmiastowy wpływ na codzienne życie ludzi

– podkreślił.

Rubio opowiedział się za wypracowaniem ograniczonego zawieszenia broni w kwestii zboża i energii, ponieważ – jak zaznaczył – byłoby ono z korzyścią nie tylko dla Ukrainy i Rosji, lecz także całego świata. Ocenił, że wojna w Ukrainie nie zakończy się na polu bitwy, lecz dzięki wynegocjowanemu porozumieniu.

Szef dyplomacji USA poinformował też, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie.

Rubio: zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20

Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem (Trumpem), ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że (Putin – PAP) przyjmie to zaproszenie – powiedział Rubio, zapytany, czy jest planowany kolejny szczyt Trumpa z Putinem.

Sekretarz stanu podkreślił, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku Trump rozmawiał z Putinem „co najmniej” kilkanaście razy.

Nadal będziemy więc otwarci na dialog. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, które przyniosłoby konkretny rezultat, konkretny efekt

– dodał.

Szczyt przywódców krajów G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska, którą będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Rubio przyznał też, że USA obawiają się m.in., że wojna w Ukrainie „może rozprzestrzenić się i przenieść na inne obszary (…) – czy to poprzez atak hybrydowy, akt sabotażu czy nieporozumienie”. – Jakiś pilot może polecieć w złą stronę i nagle może dojść do działań bojowych – powiedział.

To są kwestie, które nas niepokoją. Poruszamy je podczas wielu spotkań w wielu krajach, ponieważ jest to realna obawa. Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób – wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo inne państwo

– powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

Tak więc, owszem, obawiamy się tego. Uważnie śledzimy doniesienia i podnosimy je z odpowiednimi osobami, na odpowiednich szczeblach

– podkreślił Rubio.

Jak przekazał Departament Stanu, rozmowy szefów dyplomacji USA i Rosji na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dotyczyły wojny w Ukrainie oraz stosunków dwustronnych.