Społecznicy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu odnowili replikę baraku obozowego numer 104 zlokalizowanego przy muzeum. Cały drewniany obiekt został pomalowany i zabezpieczony przed wpływem wilgoci.

Barak wybudowano we współpracy miasta z żołnierzami Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii w 2008 roku. Jak mówią członkowie stowarzyszenia wewnątrz znajdują się ekspozycje nawiązujące do Wielkiej Ucieczki. – Trzeba dbać o ten obiekt, bo miejsce to odwiedza wielu turystów – mówi Ryszard Stasiak:

– Dodatkowo udało się odnowić schody prowadzące do wnętrza baraku – zaznacza Zdzisław Frankiewicz:

– Mamy w planach dalsze prace przy muzeum – podkreśla Stanisław Tyrka:

Dodajmy, że to właśnie z oryginalnego baraku numer 104 prowadził poza obóz wykonany przez jeńców w czasie wojny tunel Harry.