W sobotę przy pałacowej fosie w Żaganiu odbył się kolejny parkrun. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie jubileusz, który obchodzili biegacze. Parkrun Pałac Książęcy ma już 3 lata. Z tej okazji na każdego, kto pokonał parkowymi ścieżkami dystans 5 kilometrów czekał urodzinowy tort.

W Polsce obecnie jest zrzeszonych 109 lokalizacji, gdzie w sobotnie poranki spotykają się miłośnicy takich aktywności. Żagań wpisał się na nią jako 92 miejscowość 23 września 2023 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie, bez względu na panującą pogodę kilkadziesiąt osób punktualnie o godzinie 9.00 staje na starcie biegu. Jak wszyscy podkreślają, nie wyobrażają sobie innego rozpoczęcia soboty: