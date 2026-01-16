Gościem Karoliny Kamińskiej jest Barbara Nowacka, szefowa MEN
Trwają przygotowania do budowy nowej siedziby Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT będą stacjonować w Gorzowie. - Jednostka powstanie przy...
25 tysięcy pasażerów skorzystało z nowych połączeń kolejowych na trasie Gorzów-Poznań. Minął miesiąc od wprowadzenia pięciu nowych par pociągów Intercity...
Deficyt w wykonaniu ubiegłorocznego budżetu był o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż planowano - poinformował w Jedynce minister finansów i...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Kapitan Tomasz Kozłowski, oficer prasowy 15 Lubuskiej Brygady OT https://youtu.be/fyUuU7LMZjQ
Znajdujący się przy żagańskich koszarach Skwer Czołgisty od poniedziałku oficjalnie będzie nosić imię generała broni Waldemara Skrzypczaka. Tego dnia przeprowadzony...
Szkoła w Bytnicy mieści się w zabytkowym pałacu, który kiedyś należał do Hohenzollernów. Każdy remont musi więc być uzgadniany z...
