10 najnowszych autobusów elektrycznych firmy Solaris, zostało zaprezentowanych podczas dzisiejszego pikniku zorganizowanego na terenie zajezdni MZK przy ulicy Kostrzyńskiej.

W ramach projektu zaplanowano 12 stacji ładowania autobusów elektrycznych. inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu. Mówi wicemarszałek województwa Hubert Harasimowicz:

– W ramach projektu uda się zakupić jeszcze dwa małe autobusy do obsługi osiedla Piaski – mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transport Urzędu Miasta:

Tymczasem MZK już planuje zakup kolejnych, ekologicznych autobusów. Mówi prezes MZK Roman Maksymiak:

Dodajmy jedynie, że najnowsze autobusy elektryczne, podobnie jak poprzednie, ozdobiły rysunki dzieci z gorzowskich szkół.