Dziś oficjalnie startuje w Gorzowie piąta edycja programu „Remont za mieszkanie”. Tym razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wystawił 22 lokale w różnych częściach miasta.

– Ich stan jest różny – mówił o tym w Rozmowie z Gorzowa dyrektor ZGM-u Paweł Nowacki:

Paweł Nowacki podkreślił, że nad programem pracował cały zespół urzędników. Nie spodziewano się tak dużego zainteresowanie.

W poprzednich edycjach najemców udało się znaleźć dla 80. mieszkań na prawie 100 wystawionych przez ZGM. Przypomnijmy, że program pozwala wynająć lokal, który wymaga remontu, ale później można odzyskać część pieniędzy za wykonane prace. Co ważne, z czasem najemcy mogą wykupić mieszkanie na własność.