Ubierają się w średniowieczne stroje a ich pasją są dawne walki rycerskie – mowa o członkach grup rekonstrukcyjnych, którzy dzisiaj zorganizowali otwarty trening. Podczas warsztatów, które odbyły się na polanie przy amfiteatrze, Zielonogórzanie mogli m.in. nauczyć się posługiwać szablą oraz spróbować swoich sił w pojedynku.
Grupy rekonstrukcyjne odgrywają sceny z różnych epok i krain geograficznych:
Warto dodać, że największy w Polsce zjazd grup rekonstrukcyjnych odbywa się co roku na wyspie Wolin.
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