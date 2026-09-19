Ubierają się w średniowieczne stroje a ich pasją są dawne walki rycerskie – mowa o członkach grup rekonstrukcyjnych, którzy dzisiaj zorganizowali otwarty trening. Podczas warsztatów, które odbyły się na polanie przy amfiteatrze, Zielonogórzanie mogli m.in. nauczyć się posługiwać szablą oraz spróbować swoich sił w pojedynku.

Grupy rekonstrukcyjne odgrywają sceny z różnych epok i krain geograficznych:

Warto dodać, że największy w Polsce zjazd grup rekonstrukcyjnych odbywa się co roku na wyspie Wolin.