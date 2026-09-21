Do wiosny GRH chce zakończyć rozbiórkę spalonej hali przy Targowej. Obecnie trwa przygotowywanie planu rozbiórki.

Decyzją Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego hala GRH, która w maju uległa spaleniu, ma zostać rozebrana. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest przygotowanie planu rozbiórki, nad którym pracuje obecnie projektant. Na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności ma czas do końca października – mówi Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

Na razie nie wiadomo jeszcze co powstanie w miejscu spalonej hali, bo wszystko zależy od środków jakimi będzie dysponowało GRH. Te zostaną przyznane w procesie odszkodowawczym – dodaje prezes.

Przypomnijmy: do pożaru hali nr 3 doszło 24 maja – to właśnie tam działał park trampolin. Jak ustalono w toku śledztwa: przyczyną pojawienia się ognia było zwarcie instalacji elektrycznej, do którego nie przyczyniło się działanie osób trzecich.