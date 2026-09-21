Napis Gorzów na Bulwarze Wschodnim będzie ustawiony na tle Mostu Staromiejskiego. Ma to być miejsce na pamiątkowe zdjęcia. Obecnie trwają rozmowy, jak ostatecznie sam napis ma wyglądać.

Miejska architekt Marta Bejnar-Bejnarowicz mówi, że pozwolenie na budowę już jest. Niedługo zostanie ogłoszony przetarg. Prace mają skończyć się do przyszłych wakacji:

Przebudowana zostanie nawierzchnia i plac zabaw. Zapowiedziano więcej zieleni i rozbudowę monitoringu. Zniknie woliera dla ptaków i oczko wodne. Inwestycja zostanie wykonana z wykorzystaniem unijnego wsparcia ze Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych. Koszt wyceniono na 3 mlon zł, dofinansowanie wynosi prawie 2,5 mln.