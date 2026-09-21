– Zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie przy remoncie gorzowskich kamienic to był strzał w dziesiątkę – tak uważa miejska architekt. Marta Bejnar – Bejnarowicz liczy, że w kolejnych latach miejskie wsparcie będzie rosło.

Dzięki zwiększeniu puli z 350 tys. do 2 mln złotych udało się w ciągu roku dofinansować remont dziewięciu kamienic. Wspólnoty mieszkaniowe już przygotowują się do kolejnych inwestycji dzięki którym Śródmieście Gorzowa zyskuje nowe oblicze. Mówi Marta Bejnar Bejnartowicz:

Jest szansa, że budżet na dotacje konserwatorskie zostanie zwiększony w przyszłym roku do 3. mln. Zaapelował o to w interpelacji radny i wiceprzewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski z klubu Gorzów Plus.

Fot. Bartłomiej Nowosielski