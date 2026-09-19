W Żaganiu już po raz 7 zorganizowano „Drużynowy bieg na wieżę z książką”. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 200 metrów oraz 218 stopni. Nagrodą oprócz pamiątkowego medalu był widok z tarasu widokowego wieży świętej Jadwigi.

W sportowej promocji czytelnictwa wzięły udział drużyny składające się z członków rodziny czy przyjaciół. Jak zaznacza organizatorka wydarzenia, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu jest to spotkanie integrujące miłośników aktywności, ale i książek. – Ten bieg stał się już tradycyjną imprezą w czasie trwania Jarmarku Świętego Michała – dodaje Magdalena Śliwak:

Sami uczestnicy podkreślają, że to ciekawy sposób na spędzenie części soboty. – To także dobra zabawa – mówią przedstawiciele biegnących zespołów:

Dodajmy, że w biegu na wieżę wzięło udział 25 trzyosobowych drużyn.