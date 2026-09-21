Jutro w Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu rozpocznie się Gala Finałowa Konkursu Literackiego Wojska Polskiego połączona ze szkoleniem bibliotekarzy wojskowych. Organizatorem wydarzenia jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Jak mówi kierowniczka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka najlepsi twórcy zostaną wyróżnieni w kategorii prozy i poezji. – Jurorzy ocenili nadesłane wcześniej prace. Teraz ich autorzy spotkają się na gali, aby odebrać nagrody i wyróżnienia – zaznacza szefowa klubu:

– Artystyczną oprawę wydarzenia zapewni Orkiestra Wojskowa z Żagania – zaznacza przedstawicielka żagańskiego klubu:

Początek spotkania godzina 8.30.