Ponad 360 km nowych linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim, dostęp kolei dla mieszkańców m.in. Pyrzyc i Barlinka oraz krótsze czasy przejazdów – to część założeń Zintegrowanej Sieci Kolejowej.

W środę (16 września) w Szczecinie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono inwestycje przewidziane w Zintegrowanej Sieci Kolejowej oraz założenia Horyzontalnego Rozkładu Jazdy (HRJ) dla Pomorza Zachodniego.

Przy sporządzaniu naszego planu rozwoju docelowej sieci kolejowej, uwzględniliśmy cały szereg parametrów, które są specyficzne dla tego regionu

– mówił po spotkaniu Piotr Rachwalski, członek zarządu ds. kolei, Port Polska.

Efekty są rozłożone na lata, ale to m.in. przywrócenie pociągów do takich miejscowości jak Pyrzyce, Barlinek, czy do wielu miejscowości nadmorskich, gdzie do tej pory one nie dojeżdżają, a są celem podróży mieszkańców z całej Polski

– dodał.

Łącznie na terenie Pomorza Zachodniego ma zostać wybudowanych ponad 360 km linii kolejowych. Powstaną też linia Kolei Dużych Prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski, zapewniająca szybkie połączenie z Warszawą. Zostanie ona zaprojektowana dla prędkości do 350 km/h.

Do Poznania pasażerowie ze Szczecina dojadą w około 65 minut, a podróż do Wrocławia zajmie około 115 minut. Z kolei trasę Szczecin – Warszawa pociąg pokona w około 180 minut.

Kolej jeśli ma wygrać tę konkurencję z wygodnym samochodem, musi być bardziej atrakcyjna, musi przyśpieszać

– dodał Rachwalski.

Poza rozwojem infrastruktury kolejowej założenia przewidują też powstanie czterech terminali intermodalnych. Potencjalne lokalizacje wskazano w portach w Świnoujściu i Szczecinie, a także na terenie powiatów polickiego i drawskiego. Inwestycje te wzmocnią znaczenie zachodniopomorskich portów morskich oraz stworzą warunki do zwiększenia udziału kolei w przewozach towarowych i ograniczenia transportu drogowego.

Województwo zachodniopomorskie zostało również ujęte w projekcie Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Zakłada on, że pociągi regionalne będą kursować co najmniej raz na dwie godzinny, a na kluczowych trasach wokół Szczecina – kilka razy na godzinę. Analogicznie, pociągi dalekobieżne będą kursować w regularnych odstępach – co cztery godziny na ciągach uzupełniających, co 1-2 godziny na ciągach podstawowych.

Dokument przewiduje ponadto połączenie wszystkich miast powiatowych położonych przy istniejących liniach kolejowych ze stolicą województwa. Projekt rozszerza także możliwości połączeń Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów i rozbudowuje sieć połączeń przyspieszonych, zapewniających bardzo atrakcyjne czasy podróży w relacjach łączących Szczecin z odległymi miastami województwa.