Siatkarze Stilonu Gorzów zajęli 4. miejsce podczas turnieju Copernicus Volleyball Cup w Toruniu.

Gorzowianie w półfinale przegrali z Czarnymi Radom 2:3 a w meczu o 3. miejsce ulegli także występującym w Tauron 1 lidze gospodarzom, CUK Aniołom Toruń 1:3. W zespole Stilonu nie ma jeszcze grających na Mistrzostwach Europy Serbów Lazara Marinovicia i Aleksandara Stefanovicia a po zabiegu dopiero powoli wraca Ukrainiec Illa Kowalow. Ponadto jak mówił po niedzielnym meczu trener Hubert Henno, kolejnym problemem był uraz przyjmującego Jakuba Czerwińskiego: