Gościem Marcina Sasima jest Marek Halasz, szef KOWR, radny sejmiku PSL, szef klubu i szef PSL w powiecie strzelecko-drezdeneckim
Gościem Marcina Sasima jest Marek Halasz, szef KOWR, radny sejmiku PSL, szef klubu i szef PSL w powiecie strzelecko-drezdeneckim
Cztery godziny trwała wczorajsza dyskusja o transporcie kolejowym podczas lubuskiego sejmiku. - To temat istotny dla mieszkańców i samorządowców, bo...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach przyjmuje wnioski na asystenta osób z niepełnosprawnością. Usługa kierowana jest między innymi do mieszkańców...
Gmina Żary podpisała umowę na modernizację kolejnych dróg. Samorząd przeznaczy na ten cel blisko 2 miliony złotych. Nowe nawierzchnie pojawią...
Powszechnie znana jest trudna sytuacja finansowa szpitala w Międzyrzeczu. Właściciel spółki, czyli powiat międzyrzecki, pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego placówki,...
Gmina Jasień zrealizuje dziś wyjątkowy projekt dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej samorząd...
Społecznicy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu odnowiło replikę baraku obozowego numer 104 zlokalizowanego przy muzeum. Cały drewniany...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra