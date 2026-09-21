Siatkarze BS Żagań WKS Sobieski zajęli trzecie miejsce w turnieju o puchar burmistrza Żagania. Czwarte miejsce zajęli siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól.

W pierwszym spotkaniu podopieczni trenera Marcina Brzezińskiego, siatkarze Sobieskiego przegrali z BTS-em Bolesławiec 2:3, a w meczu o trzecie miejsce wygrali z Astrą Nowa Sól 3:2. Szkoleniowiec żagańskiego zespołu jest zadowolony z postawy zespołu przed inauguracją ligi:

Na czwartym miejscu w turnieju w Żaganiu uplasowali się siatkarze Astry Nowa Sól, którzy przegrali z Rekordem Volley Jelcz Laskowice i z Sobieskim Żagań. Mówi Mateusz Michalak – jeden z najbardziej doświadczonych graczy Astry:



Zwycięzcą turnieju został Rekord Volley Jelcz laskowice, a drugie miejsce zajął BTS Bolesławiec.

Zdjęcie fb WKS Sobieski Żagań.