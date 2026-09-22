Powszechnie znana jest trudna sytuacja finansowa szpitala w Międzyrzeczu. Właściciel spółki, czyli powiat międzyrzecki, pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego placówki, ale także stale ją doposaża, aby podnosić standardy leczenia. Do szpitala w Międzyrzeczu trafił właśnie nowoczesny sprzęt.

– To nowy stół medyczny, który przekazaliśmy na blok operacyjny – mówi Agnieszka Śnieg, starosta międzyrzecka.

Warto przypomnieć, że także gminy tworzące powiat wspierają swoją lecznicę. W ten sposób zebrano pieniądze na zakup laparoskopu dla Szpitala im. Świętych Pięciu Braci Międzyrzeckich.