Prezydent Karol Nawrocki w sobotę (19 września) w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września; złożył też wieńce pod Drzewem Przetrwania. Towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka.

Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem wizyty Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W 2026 r. mija 25 lat od kiedy – 11 września 2001 roku – 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. Był to najbardziej śmiercionośny zamach terrorystyczny w historii USA; zginęło w nim 2996 osób, a tysiące zostały ranne.

Po zamachach NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Siły amerykańskie i ich sojusznicy szybko pozbawiły talibów władzy w Afganistanie. Do końca 2001 r. utracili oni kontrolę nad głównymi miastami i częściowo wycofali się m.in. do Pakistanu. Przez następne dwie dekady prowadzili rebelię przeciwko wspieranemu przez Zachód rządowi w Kabulu.

Drzewo Przetrwania, grusza Callery’ego, przetrwała ataki terrorystyczne z 11 września na World Trade Center. Poważnie uszkodzonym drzewem z wyrwanymi korzeniami, spalonymi i połamanymi gałęziami zajął się nowojorski Departament Parków i Rekreacji. Udało się je uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Grusza Callery’ego stanowi symbol odporności, przetrwania i odrodzenia. Zgodnie z tradycją sadzonki z niej przekazuje się co roku trzem społecznościom, które doświadczyły różnych tragedii w ostatnich latach, m.in. po zamachach w Bostonie, Las Vegas, Madrycie, a także huraganów, które nawiedziły dzielnicę Queens oraz Portoryko.

Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane „zwierciadłem nieobecności”. Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy.