Występy artystyczne, dmuchańce i zabawy integracyjne – za nami Piknik Olimpijczyka, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 w Drzonkowie. W ramach imprezy odbyły się także konkurencje biegowe, w których dorośli i dzieci rywalizowali na dystansach 5 i 9 kilometrów.

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Piknik Olimpijczyka w Drzonkowie/Fot. Jakub Mielcarz 1 z 15 - +

Festyn był częścią obchodów 80-lecia istnienia placówki:

Warto dodać, że podczas Pikniku Olimpijczyka odbyło się także oficjalne otwarcie wyremontowanych obiektów sportowych.