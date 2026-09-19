Występy artystyczne, dmuchańce i zabawy integracyjne – za nami Piknik Olimpijczyka, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 w Drzonkowie. W ramach imprezy odbyły się także konkurencje biegowe, w których dorośli i dzieci rywalizowali na dystansach 5 i 9 kilometrów.
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Festyn był częścią obchodów 80-lecia istnienia placówki:
Warto dodać, że podczas Pikniku Olimpijczyka odbyło się także oficjalne otwarcie wyremontowanych obiektów sportowych.
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