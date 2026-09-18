8 dekad temu jeden nauczyciel przypadał na 45 uczniów, teraz kadra liczy ponad 100 osób – mowa o Szkole Podstawowej nr 24 w Drzonkowie, która obchodzi 80-lecie istnienia. Obecnie w placówce kształci się kilkuset uczniów, którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych przestrzeniach, m.in. naukowej, sportowej i teatralnej.

Szkoła w Drzonkowie nosi nazwę „Polskich Olimpijczyków”. W ciągu minionych lat ukończyło ją blisko 20 sportowców, którzy zadebiutowali na Igrzyskach. – Chcemy dawać uczniom przestrzeń do realizowania siebie – podkreśla Paweł Sroczyński, dyrektor placówki:

Podczas dzisiejszych uroczystości jubileuszowych nie zabrakło występów artystycznych, przypomnienia historii szkoły oraz okolicznościowych przemówień. Jedną z uczennic, która zaśpiewała piosenkę podczas obchodów, była Joanna Wysocka z klasy czwartej:

– Mam z tą szkołą same dobre wspomnienia – zaznacza Piotr Pisański, absolwent szkoły:

Jednym z olimpijczyków, który ukończył szkołę w Drzonkowie, jest Kamil Kasperczak, pięcioboista, uczestnik Igrzysk w Paryżu:

Zdaniem Tomasza Winieckiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, takie placówki pomagają uczniom w spełnianiu ich marzeń:

Warto dodać, że podczas uroczystości jubileuszowych odbyło się także uroczyste odsłonięcie Bachusika – Olympikusa.