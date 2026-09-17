Federacja ćwiczeń „Czarny Obrońca” i będący jego częścią sprawdzian wojska pod nazwą „Dzielny Bóbr-26” odbywa się między innymi w Żaganiu. Oprócz typowych działań taktycznych czy ogniowych mundurowi współdziałają także z jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednym z takich epizodów jest ewakuacja dóbr kultury z Żagańskiego Pałacu Kultury. Scenariusz zagrożenia jest fikcyjny, ale wojsko wspólnie z miastem, powiatem i innymi służbami reaguje jak w realnej sytuacji kryzysu. Jak mówią mundurowi i pozostali uczestnicy tego typu działania pozwalają na sprawdzenie procedur i czy każdy element zna swoje zadania. – Takie scenariusze powinny być systematycznie ćwiczone, aby wejść w pewien nawyk działania. Chodzi o to, aby każdy wiedział, co ma robić w konkretnej sytuacji – podkreślają współpracujący z wojskiem:

Dodajmy, że ćwiczenie „Dzielny Bóbr-26” potrwa do 25 września.