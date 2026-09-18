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Tenisistki stołowe Advatech ZKS Zielona Góra w pierwszym meczu I ligi sezonu 2026/27 pokonały we własnej hali beniaminka ligi Wolavię Wołów 8:2. Spotkanie trwało 3 godziny.

Punkty dla ZKS-u zdobyły: Ilona Buhai, Roksana Załomska i Lena Puzio po 2,5, Maja Sokołowska 0,5:

Dla drużyny Wolavii Wołów po punkcie uzyskały: Liliana Przybył i Emilia Kijok:

Wyniki gier:

Ilona Buhai – Emilia Kijok 3:1

Roksana Załomska – Paulina Hołodniuk 3:0

Maja Sokołowska – Liliana Przybył 0:3

Lena Puzio – Maja Wojtyła 3:0

Buhai, Sokołowska – Kijok, Przybył 3:2

Załomska, Puzio – Aleksandra Wojtyła, Maja Wojtyła 3:0

Buhai – Przybył 3:2

Załomska – Maja Wojtyła 3:0

Maja Zarzycka – kijok 1:3

Puzio – Aleksandra Wojtyła 3:0