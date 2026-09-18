Tenisistki stołowe Advatech ZKS Zielona Góra w pierwszym meczu I ligi sezonu 2026/27 pokonały we własnej hali beniaminka ligi Wolavię Wołów 8:2. Spotkanie trwało 3 godziny.
Punkty dla ZKS-u zdobyły: Ilona Buhai, Roksana Załomska i Lena Puzio po 2,5, Maja Sokołowska 0,5:
Dla drużyny Wolavii Wołów po punkcie uzyskały: Liliana Przybył i Emilia Kijok:
Wyniki gier:
Ilona Buhai – Emilia Kijok 3:1
Roksana Załomska – Paulina Hołodniuk 3:0
Maja Sokołowska – Liliana Przybył 0:3
Lena Puzio – Maja Wojtyła 3:0
Buhai, Sokołowska – Kijok, Przybył 3:2
Załomska, Puzio – Aleksandra Wojtyła, Maja Wojtyła 3:0
Buhai – Przybył 3:2
Załomska – Maja Wojtyła 3:0
Maja Zarzycka – kijok 1:3
Puzio – Aleksandra Wojtyła 3:0