Rusza przebudowa piłkarskiego „dołka”, czyli stadionu Lechii Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej. Obecnie trwa utwardzanie i zabezpieczanie skarpy, na której powstanie zadaszona trybuna. W planach jest także budowa wiat dla piłkarzy oraz strefy kontenerowej z tarasem widokowym na dachu.

Jak mówi Dariusz Stemplewski, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, modernizacja ma wpłynąć na polepszenie komfortu piłkarzy i kibiców podczas meczów:

– Na ten projekt zagłosowało w budżecie obywatelskim ponad 1400 mieszkańców – dodaje Dariusz Stemplewski:

Warto dodać, że całkowity koszt przebudowy piłkarskiego „dołka” wynosi blisko 2,5 miliona złotych.