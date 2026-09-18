Ze Świebodzina do Międzyrzecza. Nie samochodem, nawet nie koleją, ale rowerem. Taki plan mają samorządy, które kolejno realizują odcinki ścieżek rowerowych mających połączyć stolice dwóch powiatów w centrum województwa lubuskiego. Dziś za Ługowem w gminie Lubrza wbito łopaty pod budowę kolejnego odcinka ścieżki, która będzie atrakcją dla turystów, ale także poprawi bezpieczeństwo użytkowników jednośladów.

– Bardzo nam zależy na wykonaniu tej drogi dla rowerów. Trzeba wiedzieć jednak, że to wcale nie jest łatwe zadanie – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Ścieżka będzie zaczynała na ulicy Łęgowskiej w Świebodzinie, pobiegnie przez Ługów w stronę gminy Lubrza. Jak mówi jej wójt, Ryszard Skonieczek, samorząd wykonał ze swej strony odcinek, aż do miejsca, w który obie trasy się połączą.

Jak dodaje Zbigniew Szumski, starosta świebodziński, ważne jest, że znaleziono pieniądze na budowę ścieżek.

Dodajmy, że w dalszym etapie ścieżka ma pobiec w stronę Łagowa, a jej odnoga w stronę gminy Międzyrzecz. Łączna kwota zadania przekracza 6 mln złotych. 85 procent tych kosztów to środki z Unii Europejskiej.

Świadkami wydarzenia byli m.in. wojewoda lubuski Marek Cebula i marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski.