W przyszłym roku Gubińskie Towarzystwo Kultury obchodzić będzie 70. rocznicę utworzenia. Organizacja powstała w 1957 roku, aktywizując życie kulturalne na Ziemi Lubuskiej w trudnych realiach powojennych oraz włączając się w lokalne inicjatywy historyczne i oświatowe.

– Jesteśmy niewielką organizacją, w niewielkim mieście, ale tradycje mamy bogate. Dlatego jubileusz będzie skromny, ale znaczący – mówi Anna Konstanty, prezeska Gubińskiego Towarzystwa Kultury.

Najbardziej znaczącym przejawem aktywności Gubińskiego Towarzystwa Kultury jest działalność wydawnicza. GTK organizuje też popularny konkurs literacki im Tadeusza Firleja o Złote Pióro. W tym roku odbyła się już 26. jego edycja.