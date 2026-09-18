Pracownik prawdziwej infolinii bankowej uratował kobietę przed utratą oszczędności życia, gdy ta, zmanipulowana przez cyberprzestępców, przelała już oszustom 7 tysięcy złotych.

Przestępcy przekonali kobietę, że jej oszczędności są zagrożone i nakłonili do założenia nowego konta oraz wykonania przelewów. Ta, zgodnie z instrukcjami przestępców przekazała około 2 tys. złotych BLIK-iem i 5 tys. zł. osobnym przelewem. Na szczęście w pewnym momencie w aplikacji na telefonie pojawiła się informacja, że środki pieniężne pierwszego konta zostały zablokowane. Kobieta miała skontaktować się z bankiem i poprosić o odblokowanie pieniędzy. Przed utratą kolejnych pieniędzy uchronił ją pracownik prawdziwej infolinii banku, który rozpoznał próbę oszustwa.

Funkcjonariusze przypominają, że pracownicy banków nie nakazują zakładania nowych rachunków ani przelewania na nie oszczędności w celu ich „ochrony”. Policja apeluje, aby w takiej sytuacji rozłączyć się i samodzielnie skontaktowac z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru znajdującego się na stronie banku, karcie płatniczej lub w oficjalnej aplikacji. Można także udać się do banku osobiście.