Po długiej chorobie w wieku 68 lat zmarł prezes Zagłębia Lubin Witold Kulesza – poinformował klub piłki ręcznej. Za jego rządów Zagłębie stało się jednym z najsilniejszych ośrodków tej dyscypliny w Polsce.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Witolda Kuleszy. Wieloletni Prezes MKS Zagłębia Lubin, który w przeszłości był również związany z naszym Klubem, miał istotny wpływ w rozwój sportu w regionie Zagłębia Miedziowego.

Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności MKS Zagłębia Lubin składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Spoczywaj w pokoju

– napisało na swoim profilu społecznościowym Zagłębie Lubin.

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Kulesza przejął stery w Zagłębiu w 2004 roku i był jednym z autorów największych triumfów zarówno męskiego, jak i kobiecego zespołu piłki ręcznej. Imponujące zwłaszcza były wyniki żeńskiej drużyny, która za jego rządów siedem razy sięgała po mistrzostwo, w tym sześć razy z rzędu, dziesięć razy była druga i zdobyła 11 Pucharów Polski.

Kulesza był też w przeszłości członkiem Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Ligi. Za swoją pracę i wkład w rozwój piłki ręcznej w Polce został uhonorowany Diamentową Odznaką ZPRP z Wieńcem.