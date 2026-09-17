Gorzowianie dostają propozycje umów na wymianę drzwi. Miejski Rzecznik Konsumenta ostrzega: to może być oszustwo.

W ostatnim czasie część mieszkańców Gorzowa otrzymała informacje o konieczności wymiany drzwi wejściowych do mieszkań. Jednocześnie gorzowianie dostali propozycję od firmy, że za odpowiednią opłatą zajmie się taką wymianą. Jak się okazuje, może to być działanie oszustów i nie należy podpisywać podobnych umów – przestrzega Marta Petelska-Brodzińska, Miejski rzecznik Konsumentów.

Jak przyznaje rzecznik, firma oferująca wymianę nie widnieje w żadnych oficjalnych rejestrach.

Rzecznik apeluje, by w żadnym wypadku nie zawierać takich umów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do biura rzecznika po pomoc.