Spotkania dyskusyjne mieszkańców dotyczące projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gorzowa dobiegają końca. Za nami spotkanie dotyczące inwestycji wokół szkół i przedszkoli.

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych w kategorii oświatowej. Spośród 12 zgłoszonych propozycji uczestnicy spotkania połączyli wybrane projekty w trzy pakiety. Pozostałe projekty pozostaną odrębnymi propozycjami i będą głosowane indywidualnie.

Szkoła podstawowa nr 13 przygotowała projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy tzw. „małej trzynastce” za ponad półtora miliona złotych. W czasie spotkania stworzyła pakiet ze szkołą podstawową nr 5. Mówi Natalia Dzikowicka z rady rodziców działającej w SP nr 13:

Jedyną szkołą ponadpodstawową, która w tym roku stara się o pieniądze z Budżetu Obywatelskiego jest Zespół Szkół Techniczych i Ogólnokształcących. Władze Chemika chcą za nieco ponad milion złotych wybudować bieżnię, z której będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkoły, jak i mieszkańcy pobliskiego osiedla Sady. Mówi Leszek Sokołowski, wicedyrektor szkoły:

– Wnioskodawcy w każdej edycji są coraz lepiej przygotowani do tego, by w głosowaniu zwiększyć szansę zgłaszanych przez nich projektów – zwraca uwagę Anna Bonus – Mackiewicz, dyrektor wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji w gorzowskim magistracie:

Dziś o godz. 17:30 w budynku dawnej przemysłówki spotkanie dyskusyjne w kategorii ogólnomiejskiej. Wśród zgłoszonych projektów są: rozbudowa placu do ćwiczeń wyczynowej jazdy dla fanów motoryzacji czy wykonanie 21 mosiężnych figurek gorzowskich i umieszczenie ich w różnych punktach miasta.