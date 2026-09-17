Cebulki żonkili ponownie są do kupienia w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie. Akcja „Pola Nadziei” polega na sadzeniu cebulek rozprowadzanych przez placówkę.

Kwiaty symbolizują solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami. A dodatkowo – wspierają finansowo działalność gorzowskiego hospicjum. Mówi Anna Kobyłka z Hospicjum Św. Kamila:

W tym roku Hospicjum przygotowało 60 tysięcy cebulek żonkili. Finał akcji w październiku – to właśnie wtedy pracownicy, wolontariusze i osoby przychylne Hospicjum spotkają się, żeby wspólnie posadzić kwiaty. Efekty będą widoczne na wiosnę.