Wykonawca przejął plac budowy. Tor rolkowy w Parku 750-lecia wkrótce zostanie rozbudowany.
Fani jazdy na rolkach już niedługo będą mieli więcej możliwości, by doskonalić swoją jazdę. Tor rolkowy, który znajduje się w Parku 750-lecia zostanie zmieniony – mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.
Dzięki rozbudowie z toru bedą mogli korzystać zarówno rolkarze-amatorzy jak i zawodowcy.
Projekt realizowany jest w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego, a jego koszt to ok. 400 tys. zł.
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