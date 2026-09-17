Wykonawca przejął plac budowy. Tor rolkowy w Parku 750-lecia wkrótce zostanie rozbudowany.

Fani jazdy na rolkach już niedługo będą mieli więcej możliwości, by doskonalić swoją jazdę. Tor rolkowy, który znajduje się w Parku 750-lecia zostanie zmieniony – mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Dzięki rozbudowie z toru bedą mogli korzystać zarówno rolkarze-amatorzy jak i zawodowcy.

Projekt realizowany jest w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego, a jego koszt to ok. 400 tys. zł.