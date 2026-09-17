Mowy końcowe w procesie byłego dyrektora LUW-u i dwóch przedsiębiorców. Wyrok za tydzień.

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Gorzowie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Waldemara Gredki, byłego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz dwóch przedsiębiorców ze Słońska. Mężczyźni oskarżeni są o korupcję i nadużycia związane z zakupem maseczek i środków ochrony indywidualnej podczas pandemii. Dzisiaj zarówno prokuratura jak i obrona przedstawili swoje mowy końcowe. Prokuratura domaga się m.in. 4 lat pozbawienia wolności dla Waldemara Gredki – mówi prokurator Joanna Drohomirecka-Lesiewicz.

Oskarżony nie przyznaje się do winy, a obrona wnosi o uniewinnienie – mówi Sławomir Stryjakiewicz, obrońca Waldemara Gredki.

Po wygłoszeniu mowy końcowej przez prokuraturę Waldemar Gredka przyznał, że prokuratura żywi do niego osobistą urazę.

Wyrok w sprawie zapadnie w następny czwartek o godzinie 13:00 w Sądzie Okręgowym w Gorzowie.