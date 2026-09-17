Rusza piąta już edycji programu „Remont za mieszkanie”. Cztery poprzednie okazały się strzałem w dziesiątkę. Zdecydowana większość zaproponowanych mieszkań znalazła najemców, a uczestnicy pierwszych edycji już mieszkają w wyremontowanych mieszkaniach.

Tym razem do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną 22 lokale. Można je już oglądać na stronie internetowej miasta i ZGM-u. Mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych:

– Średni czas remontu mieszkania to około 4 miesiące – dodaje dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Paweł Nowacki:

To kolejna z propozycji miasta , której celem jest zatrzymanie mieszkańców w Gorzowie. Mówi wiceprezydent miasta Jacek Szymankiewicz:

Nowa edycja to wciąż te same zasady. O najem może ubiegać się osoba pełnoletnia, nie posiadająca własnego mieszkania, zamieszkująca w Gorzowie i spełniająca kryterium dochodowe. Dla gospodarstwa 1-osobowego – minimalny dochód to 1978,50 zł., a dla wieloosobowego – 1483,88 zł na osobę.