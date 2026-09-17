Dostawy prądu do Gorzowskiej Grupy Zakupowej w przyszłym roku będą droższe. Dla samorządów, w tym także Gorzowa, oznacza to wyższe rachunki w 2027 roku za oświetlenie ulic i budynków publicznych. Z otwartego przetargu wynika, że w przypadku ulic prąd podrożeje o 37%, a w przypadku budynków o 34%.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder uważa, że to mocno wpłynie na samorządowe budżety:

Mateusz Feder uważa, że w przypadku takich podwyżek państwo powinno pomóc samorządom. Powtórzenie przetargu jest ryzykowne:

Grupę tworzy miasto Gorzów, 13 gmin, 4 powiaty oraz spółki i instytucje w tym gorzowskie MZK, GRH, OSiR, międzyrzeckie PWiK czy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.